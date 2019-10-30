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حريق بسبب "باور بنك".. والأمن يتدخل

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"الباور بنك" يحرق حقيبة
"الباور بنك" يحرق حقيبة

متابعات - أمينة عبد العال

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تسبب "باور بانك" في حرق حقيبة فتاة جامعية، بعد أن اشتعل داخل الحقيبة بقسم الطالبات بالفيصلية التابعة لجامعة جدة، وتدخلت قوات الدفاع المدني بمحافظة جدة في السعودية للسيطرة علي الموقف ومعرفة أسبابه.

في سياق متصل أعلن العقيد سعيد سرحان الناطق باسم الدفاع المدني بمكة المكرمة، أن الحادث تم احتواؤه، مشيدًا بدور هيئة التدريس الواعي للسيطرة علي الحادث والمحافظة علي سلامة الطالبات، باتخاذهم القرار السليم بإبلاغ الجهات المختصة لإجراء اللازم.

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