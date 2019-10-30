» صورة نادرة لحفل زفاف إعلامي شهير برفقة السندريلا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للإعلامي مفيد فوزي في حفل زفافه بحضور نجوم الفن الجميل.

ويظهر في الصورة مفيد فوزي برفقة الفنانة سعاد حسني ونادية لطفي، وهو ما نال إعجاب الكثيرين.

ونشرت صفحة "أولدس جولد" على إنستجرام، صورة لزفاف مفيد فوزي والإعلامية آمال العمدة، وعلقت: "صورة نادرة من حفل زفاف الإعلامي #مفيد_فوزي والإذاعية #آمال_العمدة حيث تظهر بالصورة النجمتين الجميلتين #نادية_لطفي و #سعاد_حسني.