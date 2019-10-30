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صورة نادرة لحفل زفاف إعلامي شهير برفقة السندريلا

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حفل زفاف مفيد فوزي
حفل زفاف مفيد فوزي

علا خطاب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة للإعلامي مفيد فوزي في حفل زفافه بحضور نجوم الفن الجميل.

ويظهر في الصورة مفيد فوزي برفقة الفنانة سعاد حسني ونادية لطفي، وهو ما نال إعجاب الكثيرين.

ونشرت صفحة "أولدس جولد" على إنستجرام، صورة لزفاف مفيد فوزي والإعلامية آمال العمدة، وعلقت: "صورة نادرة من حفل زفاف الإعلامي #مفيد_فوزي والإذاعية #آمال_العمدة حيث تظهر بالصورة النجمتين الجميلتين #نادية_لطفي و #سعاد_حسني.


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صورة نادرة من حفل زفاف الإعلامي #مفيد_فوزي و الإذاعية #امال_العمدة ??حيث تظهر بالصورة النجمتين الجميلتين #نادية_لطفي ♥???و #سعاد_حسني ??والعروسة جنب سعاد ??#صور_زمان #ابيض_و_اسود #زمن_جميل #الزمن_الأصيل #مساء_الخير #classic #instagram #ذكريات #زمان #نوستالجيا #zaman #oldisgold200 #زمن_الطيبين #زمن_الفن_الجميل #الزمن_الجميل #نجوم #مشاهير #انستغرام #زمان_يافن #نجوم_الفن #كلاسيك #صور #سينما #افلام #نجوم_الزمن_الجميل #نجوم_زمان .

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