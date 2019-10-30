لماذا رفضت إلهان عمر هذا القرار للكونجرس الأمريكي؟

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رفضت النائبة الديمقراطية إلهان عمر التصويت لصالح قرار مجلس النواب الأمريكي؛ بتعرض الأرمن لإبادة جماعية إبان الدولة العثمانية.

وأصدرت "عمر" بيانا قالت فيه: "أعتقد أن المساءلة عن حقوق الإنسان، لاسيما التطهير العرقي والإبادة الجماعية أمر بالغ الأهمية، لكن لا ينبغي استخدام المساءلة والاعتراف بالإبادة الجماعية كسلاح في معركة سياسية".

وأضافت "عمر" يجب أن يتم ذلك بناء على إجماع أكاديمي خارج نطاق الأبعاد الجيوسياسية".

وكان مجلس النواب الأمريكي، أصدر، أمس الثلاثاء،  قرارا بالاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن في الدولة العثمانية؛ بأغلبية 405  أصوات.

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