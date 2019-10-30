"عون" يكلف "الحريري" بتيسير الأعمال لحين تشكيل حكومة

30 أكتوبر 2019 - 01:48 م

بعدما أعلن سعد الحريري استقالته أمس الثلاثاء، من رئاسة الحكومة اللبنانية إثر التظاهرات التي شهدها الشارع لتردي الأوضاع الاقتصادية، كلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، الحريري، بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان لها، "عطفا على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، وبعد استقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب فخامته عن شكره لدولة الرئيس والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة".