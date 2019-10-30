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"روث الخيول" يتحول لطاقة كهربائية في هذه الدولة

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روث الخيول
روث الخيول

متابعات - أمينة عبد العال

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فنلندا

طاقة

كهرباء

روث الخيول

لا يقف التطور العلمي والتكنولوجي عند حد معين، بل هو مستمر باستمرار الإنسان، ويسعى التطور دائما للوصول إلي نتائج تساعد على خدمة البشرية واستغلال الموارد وحماية البيئة.

وتوصلت فنلندا مؤخرا إلى وسيلة لتحويل روث الحيوانات إلى كهرباء، حيث فاجأت الجميع في المعرض الدولي للخيول في هلنسكي، بجمع 100 طن من فضلات الحيوانات ووضعتهم في حاويتين كبيرتين لتحرقهما في منشأة يارفنبا للطاقة، وولدت هذه الكمية من الفضلات 150 ميجاوات من الطاقة تكفي لتزويد المعرض الذي ستستمر فعاليته لمدة 4 أيام بالكهرباء، حسب تصريحات شكرة "فورتوم" صاحبة مبادرة"هورس باور" والتي تأسست منذ 5 سنوات.

في سياق متصل قالت كريستا هلغرين المسئولة في الشركة، في تصريحات صحفية" : كثرة الخيول في فنلندا، وعددها أكبر عالميا لذلك من الرائع أن نستفيد من فضلاتها ونحوله إلي طاقة، لافتة إلى أن روث حصانين يوميا يكفي لتدفئة منزل واحد طوال السنة، ومن الأفضل أن نحوله للطاقة بدلا من أن ندوس عليه".

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