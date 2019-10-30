نقيب الفلاحين : الأسعار مش غالية إنتوا اللي بتاكلوا كتير

30 أكتوبر 2019 - 02:31 م

انتقد نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن ،غضب الموطنين بسبب ارتفاع الأسعار قائلا :"الأسعار مش غالية ، المصريين هما اللي بياكلوا كتير ، مفيش أسعار غالية و دا واضح".



وأضاف عبد الرحمن في تصريحات صحفية :"أسعار الخضروات انخفضت بنسبة 50% ، اللحمة كانت 150 جنيه العامي الماضي النهاردة ب 80 جنيه ، معقبا :" هناك أبواق معادية تريد إثارة الفتنة بمصر من أجل الفتنة و اشتعال الأزمة بين المواطنين".



و تابع قائلا : لدينا بعض العادات الخاطئة يجب التخلص منها ، وهي زيادة الاستهلاك ، إحنا كمصريين بنستهلك كميات كبرة جدا من الطعام ، معقبا :" المصريون أكثر شعوب العالم استهلاكا لطعام ".

