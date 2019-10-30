استقالة نائبة بالكونجرس الأمريكي بسبب "علاقات مثلية"

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تداولت وسائل إعلام فضيحة لعضو الكونجرس المستقيلة، التي وصفتها بـ"ضحية الانتقام"؛ بعد تسريب صور فاضحة لها، كشفت عن علاقة مثلية لها مع إحدى موظفاتها.

وكشف موقع "ريد سيت" المحسوب على المحافظين، في وقت سابق، عن أن كايتي هيل، مارست علاقة جنسية مع شخصين في وقت واحد، هما زوجها السابق كيني هيسليب، وإحدى موظفاتها.

فيما أشار موقع "ميديوم" إلى أن هيل، تعاقب بسبب جريمة هي ضحيتها في الواقع.

وأعلنت هيل 32 سنة التي ينظر إليها كنجمة صاعدة في الحزب الديمقراطي؛ استقالتها من الكونجرس ؛ بعد توجيه التهم السابقة لها؛ ما يشكل خرقًا لقواعد الأخلاق بمجلس النواب.

 

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