» ارتكاب فاحشة الزنا تقيل 4 بقصر تايلاند

أصدر ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن، قرارًا بإقالة أربعة من مسئولي القصر الملكي، بينهم اثنان بسبب ارتكاب فاحشة الزنا و"سلوك شرير للغاية".

أصدر ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن، قرارًا بإقالة أربعة من مسئولي القصر الملكي، بينهم اثنان بسبب ارتكاب فاحشة الزنا و"سلوك شرير للغاية".

وحسب بيان صدر من القصر، ألغى الرتب العسكرية وأقال اثنين من مسئولي القصر، كان جرى تعيينهما في غرف النوم الملكية، بسبب تصرفات غير لائقة، ترقى إلى "سلوك شرير للغاية" وأيضًا بسبب ارتكاب الفاحشة، وكانا الاثنان يحملان رتبة "ليفتنانت كولونيل" العسكريتين.

وحسب بيان صدر من القصر، ألغى الرتب العسكرية وأقال اثنين من مسئولي القصر، كان جرى تعيينهما في غرف النوم الملكية، بسبب تصرفات غير لائقة، ترقى إلى "سلوك شرير للغاية" وأيضًا بسبب ارتكاب الفاحشة، وكانا الاثنان يحملان رتبة "ليفتنانت كولونيل" العسكريتين.

كما ألغى بيان آخر للقصر رتبتي ولقبي اثنين آخرين من موظفي القصر، أحدهما كان حارسا سابقا للملك، بالإضافة إلى امرأة ضمن وحدة مسئولة عن تربية الكلاب الملكية والحيوانات.

كما ألغى بيان آخر للقصر رتبتي ولقبي اثنين آخرين من موظفي القصر، أحدهما كان حارسا سابقا للملك، بالإضافة إلى امرأة ضمن وحدة مسئولة عن تربية الكلاب الملكية والحيوانات.