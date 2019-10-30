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ارتكاب فاحشة الزنا تقيل 4 بقصر تايلاند

عرب وعالم

ملك تايلاند
ملك تايلاند

وكالات - الدويني فولي

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تايلاند

الملك

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زنا إقالة


أصدر ملك تايلاند، ماها فاجيرالونجكورن، قرارًا بإقالة أربعة من مسئولي القصر الملكي، بينهم اثنان بسبب ارتكاب فاحشة الزنا و"سلوك شرير للغاية".


وحسب بيان صدر من القصر، ألغى الرتب العسكرية وأقال اثنين من مسئولي القصر، كان جرى تعيينهما في غرف النوم الملكية، بسبب تصرفات غير لائقة، ترقى إلى "سلوك شرير للغاية" وأيضًا بسبب ارتكاب الفاحشة، وكانا الاثنان يحملان رتبة "ليفتنانت كولونيل" العسكريتين.


كما ألغى بيان آخر للقصر رتبتي ولقبي اثنين آخرين من موظفي القصر، أحدهما كان حارسا سابقا للملك، بالإضافة إلى امرأة ضمن وحدة مسئولة عن تربية الكلاب الملكية والحيوانات.


وتأتي إقالة المسئولين الأربعة في أعقاب إقالة الرفيقة الملكية السابقة، سينيناترا ونجفاجيرابهاكدي، التي تم إلغاء رتبتها العسكرية والملكية أمس الأول الاثنين لما أبدته من "عدم الولاء" تجاه الملك والتخطيط ضد الملكة التي تم تتويجها حديثا، حيث سعت هي نفسها لتكون الملكة، بحسب بيان للقصر.

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