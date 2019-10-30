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حرائق أستراليا تهدد حياة "الكاوالا"

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" الكاوالا"
" الكاوالا"

متابعات - أمينة عبد العال

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استراليا

حرائق استراليا

الكاوالا

أعلن نشطاء بيئة عن خوفهم من موت مئات من حيوانات "الكاوالا" بسبب حرائق الغابات في أستراليا، والتي بدأت منذ الجمعة عندما ضربت صاعقة غابة بولاية"نيوساوث ويلز" وتسببت في تدمير 4900 فدان منذ ذلك الحين.

في سياق متصل أعلنت "سو آشتون"مديرة مستشفي يورت ماكواري، عن أملها في البحث عن الحيوانات الناجية من الحريق من خلال العاملين في مجال المحافظة علي البيئة، مشيرة إلي أن ثلثي تلك المنطقة هو الموطن الرئيسي للكوالا.

وأضافت في تصريحات صحفية لصحف محلية، أنها إذا اعتبرت أن نسبة الحيوانات الموجودة 50% فهذا يعني وجود 350 حيوان كاوالا.

جدير بالذكر أن حيوان الكاوالا  يصعد إلى أعلى الأشجار في حالة نشوب حريق، وقد يبقى على قيد الحياة إذا مرت الحرائق بسرعة أسفلها.


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