» مسافرة تدعي الحمل لتهرب من دفع الرسوم في المطار

30 أكتوبر 2019 - 02:43 م

فاجأت امرأة إسبانية، تدعي ريبيكا أندروز، جميع العاملين بالمطار، بمحاولة تهربها من دفع رسوم زائدة على أمتعتها، وذلك عن طريق وضع اللاب توب أسفل ظهرها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن حيلة هذه المرأة تم اكتشافها عند انزلاق اللاب تول قبل الصعود إلى رحلتها الأسترالية المحلية، واضطرت أن تدفع 60 دولارًا مقابل زيادة الوزن.

من جهته، صرحت المرأة، بأنها فشلت في استخدام جسدها لتخبئة أمتعتها الزائدة، واصفة فكرتها بأكثر فكرة "كسولة"، موضحة أنها لم تشعر أبدًا بالحرج بعد كشف حيلتها، وأنها تأذت فقط عندما شعرت بسخونية اللاب توب على مؤخرتها.