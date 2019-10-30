إيدي كوهين يذكّر بصلاة العصر.. ومتابعوه: ارفع الأذان

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إيدي كوهين
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مكتبة الإسكندرية

أون إي

الفقي

في تدوينة مفاجئة ذكّر الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين متابعيه بالقيام لصلاة العصر.

وكتب كوهين على حسابه في تويتر مقتبسا الىية الكريمة: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى? وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ".

وأثارت التدوينة ردود فعل واسعة، والتي سخرت معظمها من "كوهين"، حيث كتب أحد المعلقين: " قوم صلي العصر  أنت".

كما سخر آخر من تدوينة كوهين بالقول: "ما تقول تأذن العصر".. وعلق ثالث: "بركاتك علينا ياحج  إيدي".

أحد رواد تويتر كتب في تعليق أيضا: "على فكرة أنت عبيط في أسلوبك.. لأنه قديم جداً من أيام أجدادك بنوالنضير.. غير أسلوبك وجدد شوية".


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