إيدي كوهين يذكّر بصلاة العصر.. ومتابعوه: ارفع الأذان

عبد القادر وحيد
في تدوينة مفاجئة ذكّر الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين متابعيه بالقيام لصلاة العصر.
وكتب كوهين على حسابه في تويتر مقتبسا الىية الكريمة: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى? وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ".
وأثارت التدوينة ردود فعل واسعة، والتي سخرت معظمها من "كوهين"، حيث كتب أحد المعلقين: " قوم صلي العصر أنت".
كما سخر آخر من تدوينة كوهين بالقول: "ما تقول تأذن العصر".. وعلق ثالث: "بركاتك علينا ياحج إيدي".
أحد رواد تويتر كتب في تعليق أيضا: "على فكرة أنت عبيط في أسلوبك.. لأنه قديم جداً من أيام أجدادك بنوالنضير.. غير أسلوبك وجدد شوية".
مغرب05:13 م
فجر
04:49
شروق
06:13
ظهر
11:43
عصر
14:50
مغرب
17:13
عشاء
18:43