إيدي كوهين يذكّر بصلاة العصر.. ومتابعوه: ارفع الأذان

30 أكتوبر 2019 - 02:51 م

في تدوينة مفاجئة ذكّر الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين متابعيه بالقيام لصلاة العصر.

وكتب كوهين على حسابه في تويتر مقتبسا الىية الكريمة: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى? وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ".

وأثارت التدوينة ردود فعل واسعة، والتي سخرت معظمها من "كوهين"، حيث كتب أحد المعلقين: " قوم صلي العصر أنت".

كما سخر آخر من تدوينة كوهين بالقول: "ما تقول تأذن العصر".. وعلق ثالث: "بركاتك علينا ياحج إيدي".

أحد رواد تويتر كتب في تعليق أيضا: "على فكرة أنت عبيط في أسلوبك.. لأنه قديم جداً من أيام أجدادك بنوالنضير.. غير أسلوبك وجدد شوية".