الفقي: هذا ما طلبه مني الرئيس في حوار شخصي

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مصطفي الفقي
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الإبراشي

مكتبة الإسكندرية

أون إي

الفقي

كشف رئيس مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفي الفقي، في حوار دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "الرئيس طلب مني أن تكون مكتبة الإسكندرية هي المكتبة الأم لمكتبة العلمين وتمدها بالكتب، مؤكدا أن مكتبة العلمين اقترب الانتهاء منها".

وأضاف الفقي خلال حواره لبرنامج "كل يوم " المذاع عبر فضائية " أون إي" مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن مكتبة الإسكندرية يزورها مليون زائر سنويا ، معقبا: "مكتبة الإسكندرية لها كيان خاص ونحن نرفض الإعلانات".

وتابع أن مكتبة الإسكندرية بها إهداءات من الشخصيات العامة، موضحا أنه يوجد بها مكتبة بطرس غالي، ومكتبة أحمد زويل، ومتحف الراحل أنور السادات وأرشيف الراحل جمال عبد الناصر، ومكتبة محمد حسنين هيكل".

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