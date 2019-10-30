«فيفا» يحتفل بعيد ميلاد محمود الخطيب

30 أكتوبر 2019 - 04:21 م

حرص الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على الاحتفال بعيد ميلاد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الـ65، كونه من مواليد الثلاثين من أكتوبر عام 1954.

ونشر الحساب الرسمى للفيفا تغريدة على تويتر احتفالا بـ عيد ميلاد الخطيب جاءت كالتالى: "عيد ميلاد سعيد للعلامة الفارقة، أسطورة الملاعب المصرية والعربية والأفريقية صاحب الأقدام الذهبية والمتعة الكروية محمود الخطيب. كل عام وأنت بألف خير كابتن بيبو، تاريخك سيظل محفوظا بحروف من ذهب فى ذاكرة كرة القدم وفى قلوب محبيك".

ويعد بيبو الهداف التاريخى للأهلى برصيد 159 هدفا، والهداف الأول للأحمر فى بطولات أفريقيا برصيد 37 هدفا، بخلاف 28 هدفا بقميص المنتخب الوطنى.