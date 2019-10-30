بعد استقالته.. إليسا تدافع عن سعد الحريري

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سعد الحريري

المظاهرات

اليسا

غردت الإعلامية نوال برى، مراسلة قناة «إم تي فى»، ساخرة من ساخرة من سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق الذي قدم استقالته أمس قائلةً: «طلع سعد الحريري كِلن».

وعبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، ردت الفنانة اللبنانية إليسا، حيث دافعت عن الحريري قائلة: «عل القليلة طلع الوحيد للي بحب بلدو عكس كل الفاسدين للي ملزقين عل الكراسي من سنين وما زالوا».

جاء حديثها فيه إشارة إلى السياسيين اللبنانيين الذين لم يتخلوا عن مناصبهم حتى بعد الاحتجاجات الشعبية القائمة لليوم الرابع عشر في لبنان.

?ويجتاح الشارع اللبنانى مظاهرات بالعاصمة بيروت ومدن عدة، مطالبة بتغيير النظام اللبنانى، وتشكيل حكومة إنقاذ جديدة، وقد شارك العديد من السياسيين والفنانيين في المظاهرات اللبنانية بالشارع اللبنانى.

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