«الصحة»: بدء تشغيل 11 مستشفى نموذجيا بالمحافظات

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هالة زايد

مستشفى نموذجي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن بدء التشغيل التجريبيّ لـ 11 مستشفى نموذجياً بعدد من المحافظات، خلال الاجتماع الأسبوعي رئاسة مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضافت أن تشغيل المستشفيات يأتي اعتباراً من أول نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن فكرة المشروع تنطوي على أن تكون هذه المستشفيات نواة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد وتقديم خدمة لائقة متميزة للمريض المصري، لحين تطبيق منظومة التأمين بجميع المحافظات.

وتابعت زايد أن ذلك يأتي في إطار تعزيز نظام الإحالة وربط كل مستشفى بوحدات صحية ورفع كفاءة المستشفيات، موضحة أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين: المرحلة الأولى وتشمل 30 مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان، وسيتم البدء بـ11 مستشفى.

ولفتت إلى أنه في المرحلة الثانية سيتم ضم مستشفى من كل محافظة بشكل تدريجيّ سنوياً بدءاً من 2020، مستعرضة أهم عناصر المشروع التي أكدت أنها تتضمن رفع كفاءة القوى البشرية، وضمان الاستدامة المالية، والربط الإلكتروني للمستشفيات، إضافة إلى تحسين بيئة العمل، وتعزيز نظام الإحالة، فضلاً عن ضمان معايير الجودة، ومنظومة الصيانة والتشغيل.

 

 


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