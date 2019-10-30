موقف مفاجئ من "الحريري" بشأن عودته لرئاسة الحكومة

30 أكتوبر 2019 - 04:41 م

كشف مسئول بارز في لبنان، عن استعداد رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، العودة مجددًا كرئيس للحكومة ولكن بشروط.

وبحسب "رويترز" فإن المسئول الكبير الذي رفض الإفصاح عن هويته، قال إن شرط "الحريري" أن تكون الحكومة الجديدة حكومة "تكنوقراط"، وأن يكون قادرا على تنفيذ الإصلاحات اللازمة بسرعة لدرء الانهيار الاقتصادي.

وذكر أن أي حكومة جديدة يقودها الحريري يجب أن تخلو من مجموعة من كبار السياسيين الذين كانوا في الحكومة الائتلافية المستقيلة، من دون أن يسميهم.