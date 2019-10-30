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مدرب جينيراسيون يتحدث عن خطئه أمام الزمالك

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قال السنغالي جيبي فال، المدير الفني لفريق جينيراسيون فوت السنغالي، إنه يسعى لمعالجة الأخطاء التي ارتكبها أمام الزمالك، قبل مواجهة ايزاي البنيني، ضمن منافسات دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد «فال» في تصريحات صحفية لموقع «seneweb» السنغالي: «يجب أن نحاول تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، ولكن أيضًا علينا تجنب استقبال أي هدف على ملعبنا».

وأوضح مدرب جينيراسيون: «عندما تستقبل هدفًا على ملعبك، فقد يتسبب ذلك في حدوث مضاعفات عند اللعب خارج الديار، هذا ما سبب لنا الضرر في مباراتنا ضد الزمالك، يجب أن نتعلم من هذا المباراة».

وأكد المدرب السنغالي أنه يأخذ المباراة على محمل الجد، حتى لو لم يكن معروفًا في إفريقيا، حيث قال: «في هذه المرحلة من المسابقة، لا يوجد فريق صغير، نحن نأخذ خصمنا بجدية أكبر من التصفيات السابقة في دوري الأبطال».


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