» «صلاح» ينافس «ميسي» و«رونالدو» على جائزة الأفضل بالعالم

30 أكتوبر 2019 - 05:12 م

دخل النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني في منافسة شرسة عدد كبير من نجوم العالم، جاء في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك من أحجل الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الجاري.

وسيتنافس محمد صلاح مع ثلاثي ليفربول، فيرجل فان دايك، وساديو ماني، وأليسون بيكر، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي برناردو سيلفا، للفوز بجائزة "جلوب سوكر".

ومن المنتظر أن يُقام حفل توزيع الجوائز التقليدي، في منتجع مدينة جميرا بدبي، يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019، حيث من المقرر أن يتم اختيار الفائزين النهائيين من قبل لجنة تحكيم جلوب سوكر والتي تضم مجموعة من الخبراء البارزين في رياضة كرة القدم، ومنهم فابيو كابيلو وأنطونيو كونتي وإريك أبيدال.

وفي نفس السياق، فمن المرتقب أن تقدم اللجنة المنظمة لجلوب سوكر هذا العام مجموعة من الجوائز الأخرى، وهي جائزة أفضل حكم، وجائزتين لأفضل مسيرة لاعب، وجائزة أفضل مسيرة مدرب، وجائزة العمل الرياضي، وجائزة أفضل حارس مرمى، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن المرشحين خلال الأيام المقبلة.

ويأتي تنافس رباعي ليفربول للحصول على جائزة كلوب سوكر بعدما شهد الريدز موسمًا ساحرًا، تمكن من خلاله الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في التاريخ، واحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

كما يدخل المنتخب البرتغالي كمنافس قوي على جوائز جلوب سوكرمن خلال تواجد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، إلى جانب مواطنه برناردو سيلفا، بالإضافة إلى جواو فيليكس عن فئة أفضل لاعب صاعد، وفرناندو سانتوس عن فئة أفضل مدرب، وذلك بعد نجاح منتخب الملاحيين من الحصول على لقب دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى.

وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عن تكريم ثلاث فئات، لأول مرة في كرة القدم النسائية على مستوى العالم، وهي: أفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل حكم لعام 2019.

ويسبق حفل جوائز جلوب سوكر، بيوم واحد، النسخة الـ14 لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، ويستضيف مجموعة كبيرة من المتحدثين، من ملاك الأندية والمدربين واللاعبين والرعاة، لمناقشة تطوير كرة القدم في المستقبل.

وفيما يلي قائمة بالترشيحات الرسمية لجوائز "جلوب سوكر":

أفضل لاعب في العام

محمد صلاح

أليسون بيكر

برناردو سيلفا

ساديو ماني

فيرجيل فان دايك

كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

أفضل لاعبة في العام

آدا هيجربيرج

أليكس مورجان

امادين هنري

لوسي برونز

مارتا فييرا دا سيلفا

ميجان رابينوي

ساري فان فينيندال

أفضل نادٍ في العام

أياكس أمستردام

أولمبيك ليون للسيدات

ليفربول

أفضل وكيل لاعبين في العام

خورخي مينديز

فيدريكو باستوريلو

مينو رايولا

أفضل مدرب في العام

إريك تين هاج

جمال بلماضي

فرناندو سانتوس

ماسيميليانو أليجري

يورجن كلوب

أفضل مدير رياضي

أندريا بيرتا

إريك أبيدال

إيجلي تاري

مارك أوفرمارس

مايكل إدواردز

أفضل لاعب شاب

أنسو فاتي

إيرلينج هالاند

جادون سانشو

جواو فيليكس

كاي هافيرتز