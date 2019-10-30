» الأهلي يخوض مرانه الأخير على «التتش» قبل التوجه للإمارات

30 أكتوبر 2019 - 05:26 م

أدى لاعبو الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، مرانه الأخير على ملعب التتش، قبل السفر غدًا الخميس إلى الإمارات لخوض الفترة الأولى من الإعداد خلال توقف مسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن ينتظم علي معلول والأنجولي جيرالدو في المران بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلا عليها، تمهيدا لسفرهما مع البعثة غدا.

واكتملت صفوف الأهلي في مران الأمس، بمشاركة اللاعبين الذين حصلوا على راحة إضافية، واشتمل المران على جانب بدني وأجري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق تقسيمة شارك بها جميع اللاعبين.