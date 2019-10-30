مفاجأة.. إقامة أول مباراة مصارعة نسائية في المملكة العربية

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مصارعة نسائية

الاتحاد العالمي للمصارعة

أعلن مايكل كول المتحدث باسم الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة، اليوم، الأربعاء عن إقامة أول مباراة نسائية في تاريخ الاتحاد غدًا، الخميس، من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

ومن المقرر أن تكون المباراة بين المصارعتين لاسي إيفانز و ناتاليا وهما من مصارعي الاتحاد الذين لهم تاريخ كبير.

وتعد المصارعة إيفانز محاربة قديمة في قوات المارينز الأميركية وخدمت لمدة خمس سنوات، حيث ووصف المصارع العالمي تربيل إتش الحدث بالتحول الثقافي الكبير وأن الأمور تتغير فعلا.

ومنع المسئولون السعوديون سابقا إقامة أي مباريات نسائية ضمن مباريات المصارعة الحرة.

وكان الاتحاد قد أقام مباراة مصارعة نسائية في أبو ظبي في الإمارات في عام 2017 وكانت المصارعات ترتدي زيًا يغطى معظم أجسادهن وهو ما يعتقد أن يكون نفس الشيء مع المتصارعتين.

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