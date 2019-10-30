«الصحة» تكشف حقيقة انتشار فيروسات قاتلة في الهواء

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وزيرة الصحة هالة زايد
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الصحة

وزيرة الصحة

فيروس

وباء

هالة زايد

علقت وزارة الصحة والسكان، على وجود فيروسات وميكروبات قاتلة بالهواء، محذرة من الإنجرار وراء الشائعات.

ونفت الوزارة، وجود هذه الفيروسات، بعد ما تم تداول أنباء في هذا الشأن على مواقع التواصل، مشيرة إلى أنها تطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إن مصر تطبق نظام ترصد للأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية والذي يعد واحدًا من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية.

وأكد أنه يتم إجراء تقييم دوري لنظام الترصد في مصر من خلال منظمة الصحة العالمية.

ونفى ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار فيروسات قاتلة في الهواء تهدد حياة المواطنين.


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