  • الأربعاء 30 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:04 م
بحث متقدم
جنود سودانيون

السودان يُعيد 10 آلاف جندي من اليمن

سد النهضة

دعم عربي واسع لمصر في أزمة سد النهضة

وزيرة الصحة هالة زايد

«الصحة» تكشف حقيقة انتشار فيروسات قاتلة في الهواء

نجوم العالم

«صلاح» ينافس «ميسي» و«رونالدو» على جائزة الأفضل بالعالم

علاء وجمال مبارك داخل قفص الاتهام

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة»

سعد الحريري

موقف مفاجئ من "الحريري" بشأن عودته لرئاسة الحكومة

أرشيفية

اتفاق تاريخي بين السعودية وقطر

محمود الخطيب

«فيفا» يحتفل بعيد ميلاد محمود الخطيب

الملك سلمان وولي عهده

موقف موحد من جيوش الخليج بشأن السعودية

الفنانة إليسا

بعد استقالته.. إليسا تدافع عن سعد الحريري

يصور زوجته خلسة بالإمارات.. و"واتساب" يفضحه

الصفحة الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية

أخبار متعلقة
#

أحمد و زينب يكشفان حقيقة إنجاب ابنتهما بعد 6 أشهر من الزواج

#

أحمد حسن و زينب يرحلان عن مصر بعد أزمتهما مع الطفلة

#

جوجل يسمح بميزة ثورية في تطبيقات واتساب و ماسنجر

#

مفاجأة.. تغيير أسماء "واتساب" و"إنستجرام" قريبًا

الامارات

فضيحة

واتس أب

تصوير زوجة

شهدت أروقة المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، واقعة غريبة، عندما أقدمت زوجة على إقامة دعوى قضائية ضد زوجها، حيث إنه صورها خلسة وأرسل الفيديو إلى والدتها عبر تطبيق "واتس آب".

وقالت وسائل إعلام إماراتية، إن المحكمة قررت إعادة محاكمة الزوج بعدما قُضِيَ عليه بالحبس والغرامة وإغلاق حسابه على "واتساب"، لعدم تجريم القوانين لهذه الواقعة.

وتنص القوانين على "أن المراسلات التي تكون من خلال برنامج واتساب لا ينطبق عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في حالة أن هذا تم بين شخصين أو أكثر، وفي غرف مغلقة لا يطلع عليها الغير".

بدوره أكد المتهم أنه قام بذلك بهدف إطلاع والدتها على سلوكيات ابنتها، وهذا أمر خاص بهم لم يطّلع عليه أحد آخر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» وديا.. الزمالك يواجه جولدي بمعسكر أكتوبر
» اندلاع حريق هائل بحديقة الحيوان بالجيزة
» "فيفا" يضع ماني وصلاح في ورطة مع ليفربول
» تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في «التلاعب بالبورصة»
» «الحضري» مهنئًا محمود الخطيب: «كل سنة وأنت طيب يا أسطورة»
» تأشيرة موحدة لزيارة السعودية والإمارات
» الأهلي يخوض مرانه الأخير على «التتش» قبل التوجه للإمارات
» البنك المركزي: ارتفاع الدين الخارجي إلى 108 مليار دولار
» «صلاح» ينافس «ميسي» و«رونالدو» على جائزة الأفضل بالعالم
» بعد استقالته.. إليسا تدافع عن سعد الحريري
» مدرب جينيراسيون يتحدث عن خطئه أمام الزمالك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:50 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه