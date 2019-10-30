دعم عربي واسع لمصر في أزمة سد النهضة

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مصر

سد النهضة

البرلمان العربى

بيان البرلمان العربي

سد النهضه

حاز موقف مصر في أزمتها مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الكبير على دعم كبير من البرلمان العربي، اليوم الأربعاء.

وأكد البرلمان دعمه طلب مصر المشروع في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة من مياه نهر النيل.

وقال رئيس البرلمان، مشعل السلمي، إن البرلمان يتضامن مع مصر في هذه القضية، مطالبًا بالتوصل إلى اتفاق عادل يحقق مصالح جميع الأطراف، ولا يلحق أي ضرر بدولة مصر.

وأعلن أنه سيصدر قرارا من البرلمان في جلسته، التي ستعقد غدا الخميس، بشأن التضامن مع جمهورية مصر العربية لحماية أمنها المائي.


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