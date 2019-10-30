إحالة رئيسي تحرير ومحرر للتحقيق أمام «الصحفيين»

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الصحفيين

إحالة

بوابة الجمهورية

أحيل كل من رئيس تحرير جريدة الجمهورية عبد الرازق توفيق وعبد النبي الشحات رئيس بوابة الجمهورية، وهيثم طوالة، محرر في دار التحرير، للتحقيق على خلفية المذكرة المقدمة من الكاتب محمد سعد عبد الحفيظ، عضو نقابة الصحفيين.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين، في جلسته المنعقدة مساء أمس الثلاثاء، استدعاء المذكورين للتحقيق، على خلفية نشرهم تقارير تتهم الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين باتهامات تتعلق بذمته ووطنيته.

وجاء بالمذكرة المقدمة من "عبد الحفيظ"، أن الصحفيين الثلاثة اتهموه من خلال تقارير صحفية منشورة، في وطنيته، وذمته، وعرضوا به ونسبوا له اتهامات تشكك في وطنيته، وذلك حسبما صرح عضو  مجلس النقابة.

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