هذا السبب الحقيقي وراء زيادة فواتير الكهرباء

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن السبب الحقيقي وراء زيادة أسعار فواتير الكهرباء مما تسبب في ازعاج المواطنين في الفترة الاخيرة.

وأشار مدبولي في مؤتمر صحفي عقده الاربعاء إلى انه راجع الخطط مع مسؤولي الشركات والوزراء المعنيين، ووجد أن المشكلة الحقيقية في التحصيل والمحصلين، فيحدث تأخير في بعض القراءات لتزيد الفواتير بشكل غير مخطط، وهو ما تمت مراجعته مع رؤساء الشركات.

وأضاف "مدبولي":" خلال 4 سنوات من اليوم، ستكون كل عدادات الكهرباء في مصر مسبقة الدفع أو ذكية لننهى العامل البشري تماماً من عملية القراءة، ليتجه المواطن لـ"يضبط بنفسه استهلاكه؛ لأنه عارف هو قد إيه؟!".

وأوضح أن الأمر سيستغرق وقتاً أكثر في قطاعات المياه والغاز لكن سيتم استبدالها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يتم التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن الفواتير.