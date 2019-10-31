سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم

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البنوك

سعر الدولار

صعدت أسعار الدولار في مستهل التعاملات اليوم الخميس، بعد سلسلة التراجعات الأخيرة، ليسجل ارتفاع قرش واحد فى بعض البنوك الخاصة مع استقراره في البنوك الحكومية، ليسجل سعر شراء بالبنك المركزى 16.08 جنيه مصري، بينما سجل سعر شراء فى بنك مصر والأهلي والقاهرة إلى 16.09 جنيه .

أسعار الدولار في البنوك:

استقر سعر الدولار فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء مقابل 16.19 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة بلغ سعر الدولار 16.09 جنيه للشراء مقابل 16.19 جنيه للبيع، سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

 وفي بنك الإسكندرية سعر 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سعر 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل 16.11 جنيه للشراء واستقر سعر البيع ليسجل 16.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس سعر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.


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