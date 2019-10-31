  • الخميس 31 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:53 ص
بحث متقدم
البرلمان الياباني يعيد انتخاب شينزو آبي رئيسا للوزراء

رشوة بطاطس تطيح بوزير العدل في هذه الدولة

أبو بكر البغدادي

كاتب سعودي يشكك في مقتل البغدادي

ريهام عبد الغفور

هجوم على فنانة شهيرة بسبب "حديث نبوي"

صورة فوتوشوب

صورة تكريم كلب عملية مقتل البغدادي "فوتوشوب"

الاوقاف

قرار عاجل لـ "الأوقاف" بفصل 9 أئمة

راغب علامة

هكذا علق راغب علامة على استقالة "الحريري"

السكة الحديد تحذر

السكة الحديد تحذر المواطنين من خطورة هذا الأمر

دنيا سمير غانم

رامي راضون يعترف: "عملت كدا من ورا دنيا"

ترامب يكرم الكلب المصاب في اغتيال البغدادي

ترامب يكرم الكلب المصاب في اغتيال البغدادي

الرئيس السيسي

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مصنع النصر للكيماويات

اعتراف جريء لـ"الوزير" بعد واقعة ضحية التذكرة

الحياة السياسية

وزير النقل
وزير النقل

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الباز ينتقد زيارة "الوزير" لأسرة ضحية التذكرة .. لهذا السبب

#

شقيق " ضحية الكمسري" : الوزير وعدني بتحمل أتعاب المحامي

#

لماذا شتمت ياسمين صبري أحد متابعيها بعد حديثه عن ضحية القطر؟

#

طلب إحاطة عاجل لـ"الوزير" بشأن واقعة قطار الإسكندرية

اعترف وزير النقل المهندس كامل الوزير، في تصريحات جريئة له، عقب واقعة ضحية التذكرة بوجود أخطاء في الطريق الدائر بالإقليمي ويتم الآن إصلاحها بأقصى سرعة، لتفادي وقوع أي حوادث أخرى، بحسب ما رواه الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل خلال حوار تليفزيوني له.

وقال قنديل خلال لقائه مع برنامج "مصر الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، وزير النقل أكثر الوزراء جرأة واعترافًا بالخطأ والعمل على إصلاحه فهو اعترف بشكل شخصي أمام الكاميرات بوجود أخطاء ولم ينفيها أو يقل شائعات غيره من المسئولين وهذا يدل على نبل أخلاقه وتحمله للمسئولية".

وأضاف الكاتب الصحفي، الوزير تعامل مع واقعة ضحية التذكرة الذي لقي مصرعه بسبب إجبار الكمسري له علي القفز من القطار بعدم وجود تذكرة بشكل مختلف عن الوزراء السابقين والحاليين، فهو حكيم في إدارة الأزمة ولم يختفي ويصدر روايات أخرى".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» إنفوجراف.. هذه أكثر الجنسيات حصولا على تأشيرة السعودية السياحية
» رشوة بطاطس تطيح بوزير العدل في هذه الدولة
» الموعد والقنوات الناقلة لديربى "جدة" بالدورى السعودى
» صور.. بعثة الأهلى فى طريقها إلى الإمارات
» «كاف» يختار «جريشة» لإدارة السنغال والكونغو
» الزمالك يستأنف تدريباته قبل انطلاق معسكر أكتوبر
» صادم.. أحمد فهمي يحرج هنا الزاهد أمام متابعيه
» حسين الشحات يكشف السعر الحقيقي الذي اشتراه الأهلي به
» صدمة بعد تعليق محمد رمضان المفاجيء عن لون بشرته
» الشحات عن تشميسة "النقاز": فعلتها مع عبدالله جمعة أيضا
» حسين الشحات عن خلافه مع سعد سمير: نعم حدثت بعض الأمور

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:49 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه