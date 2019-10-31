اعتراف جريء لـ"الوزير" بعد واقعة ضحية التذكرة

31 أكتوبر 2019 - 09:30 ص

اعترف وزير النقل المهندس كامل الوزير، في تصريحات جريئة له، عقب واقعة ضحية التذكرة بوجود أخطاء في الطريق الدائر بالإقليمي ويتم الآن إصلاحها بأقصى سرعة، لتفادي وقوع أي حوادث أخرى، بحسب ما رواه الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل خلال حوار تليفزيوني له.

وقال قنديل خلال لقائه مع برنامج "مصر الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، وزير النقل أكثر الوزراء جرأة واعترافًا بالخطأ والعمل على إصلاحه فهو اعترف بشكل شخصي أمام الكاميرات بوجود أخطاء ولم ينفيها أو يقل شائعات غيره من المسئولين وهذا يدل على نبل أخلاقه وتحمله للمسئولية".

وأضاف الكاتب الصحفي، الوزير تعامل مع واقعة ضحية التذكرة الذي لقي مصرعه بسبب إجبار الكمسري له علي القفز من القطار بعدم وجود تذكرة بشكل مختلف عن الوزراء السابقين والحاليين، فهو حكيم في إدارة الأزمة ولم يختفي ويصدر روايات أخرى".