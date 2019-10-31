  • الخميس 31 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:53 ص
بحث متقدم
البرلمان الياباني يعيد انتخاب شينزو آبي رئيسا للوزراء

رشوة بطاطس تطيح بوزير العدل في هذه الدولة

أبو بكر البغدادي

كاتب سعودي يشكك في مقتل البغدادي

ريهام عبد الغفور

هجوم على فنانة شهيرة بسبب "حديث نبوي"

صورة فوتوشوب

صورة تكريم كلب عملية مقتل البغدادي "فوتوشوب"

الاوقاف

قرار عاجل لـ "الأوقاف" بفصل 9 أئمة

راغب علامة

هكذا علق راغب علامة على استقالة "الحريري"

السكة الحديد تحذر

السكة الحديد تحذر المواطنين من خطورة هذا الأمر

دنيا سمير غانم

رامي راضون يعترف: "عملت كدا من ورا دنيا"

ترامب يكرم الكلب المصاب في اغتيال البغدادي

ترامب يكرم الكلب المصاب في اغتيال البغدادي

الرئيس السيسي

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مصنع النصر للكيماويات

بعد استقالته.. الحريري: "سرقونى وكل واحد جاي حسابو"

الحياة السياسية

سعد الحريري
سعد الحريري

علي محمود

أخبار متعلقة
#

بعد استقالته.. إليسا تدافع عن سعد الحريري

#

وزير خارجية مرسى يكشف سر استقالته بعد هذا الاتصال

#

سر ترحيل "الغنوشي" بعد عام من بقائه في مصر

فتح رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية سعد الحريري، النار على مقربين منه، متهمًا إياهم بـ"سرقته والاستفادة منه" لافتًا إلى أن كل منهم سوف يأتي حسابه.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريري، وهو يستقبل وفدًا من العائلات، في بيت الوسط يقول فيه: "أكلوا معي، واستفادوا مني وسرقوا مني وبالأخير عم بيزايدو علي".

وفي فيديو آخر قال الحريري: "هني ناس كانوا معي ومعروفين مين هني وقديش استفادوامني وقديش سرقوا مني فكل واحد من هيدول جاي حسابه".

وكان الحريري تقدم باستقالته، الثلاثاء الماضي، على حلفية احتجاجات استمرت لنحو ثلاثة عشرة يومًا؛ وكلفه الرئيس ميشال عون بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» إنفوجراف.. هذه أكثر الجنسيات حصولا على تأشيرة السعودية السياحية
» رشوة بطاطس تطيح بوزير العدل في هذه الدولة
» الموعد والقنوات الناقلة لديربى "جدة" بالدورى السعودى
» صور.. بعثة الأهلى فى طريقها إلى الإمارات
» «كاف» يختار «جريشة» لإدارة السنغال والكونغو
» الزمالك يستأنف تدريباته قبل انطلاق معسكر أكتوبر
» صادم.. أحمد فهمي يحرج هنا الزاهد أمام متابعيه
» حسين الشحات يكشف السعر الحقيقي الذي اشتراه الأهلي به
» صدمة بعد تعليق محمد رمضان المفاجيء عن لون بشرته
» الشحات عن تشميسة "النقاز": فعلتها مع عبدالله جمعة أيضا
» حسين الشحات عن خلافه مع سعد سمير: نعم حدثت بعض الأمور

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:49 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه