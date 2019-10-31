بوينج توقف 50 طائرة عن التحليق.. السبب صادم

31 أكتوبر 2019 - 09:50 ص

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية الأمريكية بوينج أنها أوقفت 50 من طائراتها "بوينج 37 إن جي" عن التحليق حول العالم، بسبب تشققات في الهيكل.

وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن ناطق باسم المجموعة فإنه تم فحص حوالي ألف طائرة، حيث تبين أن 50 طائرة لا يمكنها التحليق حول العالم حتى يتم إصلاحها.

وكانت شركة الطيران الإسترالية كانت قد قامت بفحص هذا النوع من الطائرات، ومنعت طائرة من التحليق حول العالم بسبب وجود تشققات في الهيكل، ما دعا الشركة لاتخاذ هذا القرار.