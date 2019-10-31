  • الخميس 31 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:53 ص
بحث متقدم
البرلمان الياباني يعيد انتخاب شينزو آبي رئيسا للوزراء

رشوة بطاطس تطيح بوزير العدل في هذه الدولة

أبو بكر البغدادي

كاتب سعودي يشكك في مقتل البغدادي

ريهام عبد الغفور

هجوم على فنانة شهيرة بسبب "حديث نبوي"

صورة فوتوشوب

صورة تكريم كلب عملية مقتل البغدادي "فوتوشوب"

الاوقاف

قرار عاجل لـ "الأوقاف" بفصل 9 أئمة

راغب علامة

هكذا علق راغب علامة على استقالة "الحريري"

السكة الحديد تحذر

السكة الحديد تحذر المواطنين من خطورة هذا الأمر

دنيا سمير غانم

رامي راضون يعترف: "عملت كدا من ورا دنيا"

ترامب يكرم الكلب المصاب في اغتيال البغدادي

ترامب يكرم الكلب المصاب في اغتيال البغدادي

الرئيس السيسي

بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح مصنع النصر للكيماويات

بوينج توقف 50 طائرة عن التحليق.. السبب صادم

مال وأعمال

بوينغ
بوينغ

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

السكة الحديد تعتذر عن تأخير قطارات.. لهذا السبب

#

تأخر إقلاع طائرة بالخطوط السعودية.. لن تتخيل السبب

#

صادم.. انتحار طالب بقنا لهذا السبب

#

فى بلد الـ50 ألف مفقود.. الكشف عن مقبرة جماعية جديدة

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية الأمريكية بوينج أنها أوقفت 50 من طائراتها  "بوينج 37 إن جي" عن التحليق حول العالم، بسبب تشققات في الهيكل.

وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن ناطق باسم المجموعة فإنه تم فحص حوالي ألف طائرة، حيث تبين أن 50 طائرة لا يمكنها التحليق حول العالم حتى يتم إصلاحها.

وكانت شركة الطيران الإسترالية كانت قد قامت بفحص هذا النوع من الطائرات،  ومنعت طائرة من التحليق حول العالم بسبب وجود تشققات في الهيكل، ما دعا الشركة لاتخاذ هذا القرار.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» إنفوجراف.. هذه أكثر الجنسيات حصولا على تأشيرة السعودية السياحية
» رشوة بطاطس تطيح بوزير العدل في هذه الدولة
» الموعد والقنوات الناقلة لديربى "جدة" بالدورى السعودى
» صور.. بعثة الأهلى فى طريقها إلى الإمارات
» «كاف» يختار «جريشة» لإدارة السنغال والكونغو
» الزمالك يستأنف تدريباته قبل انطلاق معسكر أكتوبر
» صادم.. أحمد فهمي يحرج هنا الزاهد أمام متابعيه
» حسين الشحات يكشف السعر الحقيقي الذي اشتراه الأهلي به
» صدمة بعد تعليق محمد رمضان المفاجيء عن لون بشرته
» الشحات عن تشميسة "النقاز": فعلتها مع عبدالله جمعة أيضا
» حسين الشحات عن خلافه مع سعد سمير: نعم حدثت بعض الأمور

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:49 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه