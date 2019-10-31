ليفربول يلوح بالانسحاب من الكأس.. ما السبب؟

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ليفربول
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متابعات- الدويني فولي

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هدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بالانسحاب من ربع نهائي كأس كاراباو حال لم يتم توفير مواعيد مناسبة لمباريات الفريق.

واحتج المدرب الألماني على جدول المباريات بسبب خوض الريدز لمنافسات كأس العالم للأندية هذا العام، حيث صرح عقب نهاية مواجهة أرسنال في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب "آنفيلد"، قائلاً: "إن لم يتمكنوا من إيجاد موعد مناسب لنا، ليس الساعة الثالثة صباحًا يوم الكريسماس، فنحن لن نلعب المباراة".

وتابع: "لقد لعبنا الليلة، أردنا الفوز، فعلنا ذلك، وإن لم يجدوا موعدًا مناسبًا لنا، فإننا لن نتمكن من لعب الدور التالي وأيا كان منافسنا، فسوف يمر".

وكان  زملاء محمد صلاح قد تمكنوا من تخطي عقبة أرسنال في الدور الرابع بصعوبة بالغة، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء 5-4.

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