ترامب يكرم الكلب المصاب في اغتيال البغدادي

31 أكتوبر 2019 - 10:03 ص

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة له وهو يكرم الكلب المصاب في عملية مقتل زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

وعلق ترامب على الصورة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي واير": "كلب الجيش الأمريكي، الذي طارد البغدادي في اللحظات الأخيرة، قبل أن يفجر نفسه بسترة ناسفة، إنه "بطل قومي".

وكان الكلب الأمريكي قد شارك في عملية اغتيال البغدادي، وأصيب بإصابات طفيفة.

يأتي هذا في الوقت الذي رفعت فيه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون السرية عن عن مقطع فيديو لعملية اقتحام منزل البغدادي ومقتله.