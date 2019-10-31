رامي راضون يعترف: "عملت كدا من ورا دنيا"

أثار الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة للفنان سمير غانم على غلاف احد المجلات الشهيرة، موضحًا أنه "حصل عليها من حساب زوجته دون عملها" .

علق رامي إمام في منشور له عبر "الإنستجرام"، على صورة الفنان سمير غانم على غلاف مجلة "فوج ارابيا" الشهيرة، مؤكدًا أنه حصل عليها من بروفايل دنيا سمير غانم دون استئذانها.

وقال في المنشور: "أنا أخدت الصورة دي من على البروفايل بتاع دنيا سمير غانم، من غير ما استأذنها، وحطيتها على البروفايل بتاعي، برده من غير ما استأذنها، الصورة دي من على بوستر مجلة "فوج أرابيا" اللي اتشرفت بوجود صورة للأستاذ سمير غانم على غلافها".

وتابع: "ومن حلاوة الصورة وجمالها قررت أحطها عندي عشان أتشرف بوجود الأستاذ سمير غانم على البروفايل بتاعي، أستاذ سمير أسطورة الضحك، ربنا يحفظك ويديم عليك نعمة حب الناس وتضحكنا كمان وكمان".

من جهتها، ردت دينا سمير غانم على المخرج رامي إمام "أنت براحتك يا رامي أعمل اللي أنت عايزه"

ويذكر أن آخر ظهور للفنان سمير غانم كان مع ابنتيه في مسلسل "سوبر ميرو" و"بدل الحدوتة تلاتة"، الذي عرض في رمضان الماضي .