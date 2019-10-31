» رشوة بطاطس تطيح بوزير العدل في هذه الدولة

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البرلمان الياباني يعيد انتخاب شينزو آبي رئيسا للوزراء
البرلمان الياباني يعيد انتخاب شينزو آبي رئيسا للوزراء

وكالات- الدويني فولي

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أعلن كاتسويوكي كاواي وزير العدل الياباني استقالته من الحكومة التي شكلها حديثًا رئيس الوزراء شينزو آبي، بعد أقل من أسبوع من استقالة وزير التجارة والصناعة، بعد نشر تقرير إعلامي بأن مكتبه قدم هدايا مثل البطاطا (البطاطس) والذرة للناخبين.

وتأتي الاستقالة بشكل مفاجئ بعد ستة أيام من استقالة وزير التجارة والصناعة السابق إيشو سوجاوارا، الذي اتُهم بانتهاك قانون الانتخابات من خلال تقديم هدايا من البطيخ وسرطان البحر (السلطعون) للناخبين في دائرته الانتخابية في طوكيو.

وأشار تقرير نشر في مجلة شوكان بونشون الأسبوعية إلى أنه بالإضافة إلى قيام كاواي بتوزيع ثمار على الناخبين تشمل المانجو وهي فاكهة مرتفعة الثمن عادة في اليابان، دفعت زوجته أنري كاواي وهي عضو في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الليبرالي لموظفي الحملة الانتخابية أكثر من المبالغ التي يجيزها القانون.


وقال كاواي إنه لا يعلم هو أو زوجته أي شيء عن هذه المزاعم ونفي مخالفة أي قانون مضيفا أنه قرر الاستقالة على الفور لتجنب الأضرار التي قد تلحق بالنظام القضائي بسبب فقدان ثقة الرأي العام.


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