السكة الحديد تحذر المواطنين من خطورة هذا الأمر

31 أكتوبر 2019 - 10:36 ص

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين بالالتزام بعبور خطوط السكك الحديدية من الأماكن المعدة من هيئة السكة الحديد للعبور الآمن لخطوط السكك الحديدية "المزلقانات والكباري والأنفاق المخصصة لعبور المركبات والأفراد"؛ حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وممتلكاتهم وسلامة مسير القطارات.





كما تهيب الهيئة، المواطنين عدم إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية، وعدم إعادة فتح أي معابر غير قانونية مغلقة على خطوط السكك الحديدية.





أشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد المعابر غير القانونية التي أنشأها بعض الأهالي وصل إلى 2587 معبرًا غير قانوني.





فيما قامت الهيئة بإغلاق 2376 معبرًا غير قانوني؛ ليصبح إجمالي عدد المعابر غير قانونية المفتوحة 211 معبرًا غير قانوني؛ منها عدد 206 معبر سبق غلقها، وقام بعض الأهالي بإعادة فتحها مرة أخرى؛ ما يترتب عليه من خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.





وتقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة لغلق كل المعابر غير القانونية المفتوحة؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات وسلامة مسير القطارات.