كاتب سعودي يشكك في مقتل البغدادي

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مقتل البغدادى

قال الكاتب السعودي هاني الظاهري، بعد إعلان واشنطن قتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي؛ وإخفاء جثته في البحر كما فعلت بابن لان من قبل، دفع بعض المهتمين إلى التشكيك في حقيقة مقتله.

وأوضح الظاهري، أن بعض المشككين تعامل مع الحدث برمته على أنه مسرحية هزلية.

وروى الكاتب مراحل صعود البغدادي، أو إبراهيم عواد، الذي قضى نحو خمس سنوات في معتقل بوكا داخل قاعدة أمريكية.

واستعاد الظاهري، ما رواه الجنرال الأمريكي كينيث كينج الذي كان قد عمل في معتقل بوكا، أن إبراهيم عواد الذي أصبح لاحفًا أبو بكر البغدادي، قال أثناء خروجه من السجن:" أراكم في نيويورك يا شباب".

واستنتج الكاتب من هذه المقولة للبغدادي، أنه كان يعرف " أن العديد من الضباط والجنود الأمريكييين في مخيم الاعتقال الذي كان يقيم فيه تعود أصولوهم إلى مدينة نيويورك".

ولفت الظاهري، إلى وجود علامات استفهام كثيرة تدور حول مبايعة تنظيم داعش لمعتقل خرج على التو من قضاء خمس سنوات من معتقل أمريكي بإطلاق سراح دون محاكمة أو إرساله إلى جوانتانامو مثل غيره من الإرهابيين.

وأشار الظاهري، إلى علامات استفهام كثيرة تدور حول الحدث لن تجد إجابات مقنعة.


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