هكذا علق راغب علامة على استقالة "الحريري"

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علق الفنان راغب علامة، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على استقالة رئيس وزراء اللبناني، سعد الحريري، حيث قال: "الشعب ثار على من أعطاهم وكالته وغدروا به".

وكتب "راغب" في تغريدته،" ثورة 17 تشرين ثورة مجيدة. الشعب ثار على من أعطاهم وكالته وغدروا به. الشعب اليوم سيلعب دور المراقب لأن مجلس النواب لم يلعب أي دور رقابي إلا لحماية نفسه لا لحماية حقوق المواطن وماله ومستقبله وتخفيف الضرائب والجمارك والرسوم وذل المواطنين على أبواب الوزارات  والمدارس والمستشفيات".

ولاقت التغريدة ردود فعل واسعة، وجاءت التعليقات كالآتي:"الله ينصركم ويحمي لبنان"، "هيدا حكي.شو حلو يا سوبر ستار بتحكي واقعنا الحقيقي.الله يباركك ويحميك من كل شر ويحمي حبيبنا لبنان".

وكان قد أعلن سعد الحريري استقالته، أول أمس الثلاثاء، استجابة لطلب شعبه بعد احتجاجات اجتاحت البلاد بسبب الظروف الاقتصادية .


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