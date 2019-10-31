تقرير إنجليزي: اعتقال مواطن لبناني كندي بتهمة التجسس للموساد

31 أكتوبر 2019 - 11:54 ص

اعتقلت قوات المخابرات اللبنانية مواطناً لبنانياً - كندياً بتهمة التجسس لحساب "الموساد" من خلال جمع معلومات استخبارية عن قوات الجيش، وذلك حسبما ورد علي موقع "بريس" الإنجليزي .

وذكرت شبكة تليفزيون LBCI اللبنانية الخاصة أن الرجل, الذي تم التعرف عليه باسم "تابت تابت", قد تم اعتقاله, أول أمس الثلاثاء, من قبل أعضاء في مديرية الأمن العام في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت, المعروف سابقاً باسم مطار بيروت الدولي.

يذكر أنه في 19 مارس الماضي, اعتقلت القوات اللبنانية مواطناً لم يتم التعرف عليه سوى بالأحرف الاستهلالية F.G بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

واعترف أثناء الاستجواب بأنه قد تم تجنيده في 2013 من قبل الجاسوس اللبناني الهارب N.G الذي يرأس حالياً شعبة في وحدة 504 التابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي.

كما اعترف F.G أيضًا بأنه كان قد تم تكليفه بتجنيد مواطنين لبنانيين آخرين وذلك للتسلل لمنطقة دعم حزب الله وجمع المعلومات الأمنية لإسرائيل.

وقد أحيل المشتبه فيه البالغ من العمر 41 عامًا إلى مسئولين قضائيين، وتبذل الجهود حاليًا للقبض على من عملوا معه.

يذكر أن فرع المخابرات في الجيش اللبناني كان قد أعلن في 12نوفمبر من العام الماضي أنه اعتقل رجلاً يشتبه في قيامه بالتجسس لصالح الموساد أثناء محاولته عبور الحدود الجنوبية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصرح الجيش بأن الرجل الذي تم التعرف عليه بأنه محمد حسين فقيه، ألقي القبض عليه في قرية ميس الجبل الواقعة علي بعد حوالي 78 49 كيلومترًا جنوب العاصمة بيروت.

جدير بالذكر أن في 25 سبتمبر من العام الماضي، حكمت المحكمة العسكرية اللبنانية علي ثلاثة مواطنين لبنانيين بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التجسس علي حزب الله من أجل الموساد.