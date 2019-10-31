السيسي للنواب: استجوبوا أي مسئول وأنا مش هزعل

31 أكتوبر 2019 - 12:28 م

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والبرلمان، بضرورة شرح كل الأمور للمصريين بالدلائل والحقائق حتي لا نترك فرصة للتشكيك، قائلاً: "تواصلوا مع الشعب واشرحوا لهم ما يدور بداخلهم، عرفوهم إحنا بنعمل إيه".

ووجه الرئيس خلال كلمته بافتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للكماويات حديثه لنواب البرلمان: "اعملوا لجان وفتشوا وتحروا كل شيء واعملوا تقارير وأعلنوها للناس، شككوا في أي حاجة حققوا واستجوبوا أي مسئول أنا مش هزعل".

وأضاف: "النائب العام كما هو حارس للدولة وحامي ليها وللشعب، معقبًا: "كمان البرلمان من حقه استجواب أي حد والمسئول الذي سيتم استجوابه لن يتم التعامل معه بحساسية، كل ما يهمنا مصلحة الشعب".

ويفتتح الرئيس السيسي مصنعين تابعين لشركة النصر للكماويات ومعه عدد من رجال الدولة".