السيسي: متسمعوش كلام أهل الشر

31 أكتوبر 2019 - 01:15 م

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنينة لشعب مصر قال فيها: "اطمنوا إحنا مشايين في الطريق الصحيح، متخلوش حد يأثر عليكم ويشككم في نفسكم لازم يبقى في ثقة وتماسك بينا يا مصريين".

وأضاف الرئيس خلال كلمته بافتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للكماويات حديثه لنواب البرلمان: "متسمعوش كلام أهل الشر والإفك، مصر بتتقدم وهتتقدم أكتر بيكم يا مصريين، لازم كلنا نشتغل ومنبصش ورانا، سيبكم من دعوات الفتن والإعلام المعادي".

وتابع الرئيس السيسي، قائلا: "حجم الصندوق السياسي سيعلمه المصريون، وسيرون أرقامه بأعينهم، معقبا: "هتشوف أرقام مش جاية من فراغ، أرقام جاية من قدرات مصر والمصريين".

ويفتتح الرئيس السيسي مصنعين تابعين لشركة النصر للكماويات ومعه عدد من رجال الدولة".