» «البدرى» يكشف حقيقة عودة «وردة» لصفوف المنتخب

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البدرى

بطولة

عمرو وردة

امم

كشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، حقيقة استدعاء اللاعب عمرو وردة الفترة المقبلة لصفوف المنتخب، بعد الفضيحة الأخلاقية التى طالت اللاعب خلال بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة. 

وأضاف "البدرى" خلال حديثه مع "أون سبورت"، أن عودة اللاعب لصفوف الفراعنة تحتاج إلى التفكير جيدًا الفترة الحالية، متابعًا: هناك أخطاء يمكننا التنازل عنها، وهناك أخطاء لا يمكننا التنازل عنها.

جدير بالذكر أن المدير الفنى أعلن اللاعبين المحترفين لقائمة المعسكر القبل لمواجهة كينا مطلع الشهر المقبل، ضمن منافسات تصفيات أمم أفريقيا. 

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