اتصال عاجل بين "الوزير" وبرلماني

31 أكتوبر 2019 - 01:35 م

أجري وزير النقل المهندس كامل الوزير اتصال هاتفي بالنائب محمود بدر عضو مجلس النواب بشأن واقعة قطار شبين القناطر".

وروى "بدر" تفاصيل الاتصال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدي البلد" مع الإعلامي "أحمد موسي"، قائلا :"وزير النقل قالي لي أنا معجب بتأدية دورك كنائب عن المواطنين وأنا سعيد بذلك وستكون معك لجنة لتحقيق في واقعة قطار بدون سائق في شبين القناطر".

وأكد بدر أنه بالفعل تم إرسال لجنة لتحقيق في الواقعة و استمرت 3 ساعات بقيادة اللواء خالد حمدي من الإدارة المركزية لمكتب الرئيس، مشيرًا إلى أن الموظفين حاولوا إنكار الواقعة، لكن كاميرات المراقبة أكدت سير القطار بدون سائق، معقبا :"أنا على ثقة تامة فى التقرير الذى سيصدر من مكتب الوزير عن الواقعة".