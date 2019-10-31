» التعليم تخطط لتدريس اللغة الصينية في المدارس

التقى وزير التربية والتعليم، سفير الصين في القاهرة لياو لي شيانج، لمناقشة موضوعات عدة متعلقة بمشروعات التعاون بين مصر والصين في إطار خطط تطوير التعليم.





وناقش اللقاء الذي عقد أمس، مجالات التعاون بين الجانبين، من بينها "تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية، وإنشاء ورشة لوبان - مصر بالتعاون مع كلية تيانجين للصناعات المهنية الخفيفة، وكلية تيانجين الفنية للنقل"، في إطار الجهود المبذولة لتطوير التعليم الفني، إضافة إلى التعاون مع شركة نت دراجون الصينية من أجل مشروع إنشاء الفصول المتنقلة؛ لعلاج مشكلة تكدس التلاميذ في الفصول.