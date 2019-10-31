  • الخميس 31 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:01 م
بحث متقدم
سامح شكري

شكري: لن نفرط في حقوقنا المائية

شخص يتعدى على كمسري بالضرب بسبب رفضه دفع تذكرة القطار

تطور جديد في قضية كمسري قطار طنطا

يستضيف أصدقاءه ويأكل لحومهم بعد ذبحهم

جريمة مروعة.. يستضيف أصدقاءه ويأكل لحومهم بعد ذبحهم

مظاهرة لبنانية

" من أين لك هذا".. هتافات مظاهرة أمام منزل وزير لبناني

تركي آل الشيخ

فنان شهير يضع تركي آل الشيخ في مأزق

بشار الأسد

الأسد يكشف الدور السوري في مقتل البغدادي

ارشيف

الليلة أول مباراة لمصارعة السيدات بالسعودية

الفريق مهندس كامل الوزير

اتصال عاجل بين "الوزير" وبرلماني

يتقدم لخطبة فتاة ويطلب يد أمها

صادم.. يتقدم لخطبة فتاة ويطلب يد أمها

الرئيس السيسي

السيسي: متسمعوش كلام أهل الشر

الليلة أول مباراة لمصارعة السيدات بالسعودية

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. إقامة أول مباراة مصارعة نسائية في المملكة العربية

#

«كاف» يحدد موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس

#

أول وفد سياحي نسائي بالسعودية يصل "نيوم"

#

أول قرار لـ "ميتشو" بعد مباراة المقاصة

نساء

أخبار السعودية

بطولة

مصارعة

كامل الوزير

تقام مساء اليوم، أول مباراة مصارعة نسائية على أرض المملكة العربية السعودية، ضمن عرض "كراون جول" لمصارعة المحترفين بمدينة الرياض.

اتحاد المصارعة العالمة "wwe "، أعلن أن المباراة ستكون بين الكندية ناتاليا نايدهارت والأمريكية لايسى إيفانز.

وعلقت «إيفانز» عبر حسابها على «إنستجرام» قائلة: «لم أعتقد أبدًا أنني سأحظى بفرصة فعل الأشياء التي فعلتها مع WWE ، اليوم  سأجل ابنتي الصغيرة تشاهد أن العمل الشاق يمكن أن يجعلك تصنع التاريخ، أنا مستعدة لذلك».

فيما قالت «ناتاليا» على حسابها بـ«إنستجرام»: «العالم سيشاهدنا فخورة جدًا بتمثيل القسم النسائي في كراون جول، حان الوقت لتقديم أفضل ما لديك يا لايسي».




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد تحذر من جديد: الجو ممكن يقلب في أي لحظة
» طاقم عراقي لإدارة مباراة "زعيم الثغر" والمحرق البحرينى
» فنانة شهيرة تحتفل بعيد ميلادها برقصة وتثير الجدل
» خطأ فادح لحارس مرمى بكأس ألمانيا
» التعليم تخطط لتدريس اللغة الصينية في المدارس
» وصلة رقص لزوجة تامر حسني تشعل إنستجرام
» "جينيس" تعلن أطول سن بشري في العالم
» «البدرى» يكشف حقيقة عودة «وردة» لصفوف المنتخب
» بـ"بلوزة شفافة".. فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» ابنة الراحل سامي العدل تصدم متابعيها: "هعمله حفلة كبيرة"
» فنانة شهيرة تظهر في"البانيو" وتعلق "ندمانة"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:12 م

  • فجر

    04:50

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه