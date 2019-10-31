" من أين لك هذا".. هتافات مظاهرة أمام منزل وزير لبناني

علا خطاب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمظاهرة لمجموعة من الثوار اللبنانين، أمام منزل وزير لبناني، ما أثار حالة من الجدل .
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعة من المتظاهرين أمام منزل وزير لبناني، وهم يهتفون : "من أين لك هذا مظاهرة لبنانية أمام منزل وزير لبناني".
ويشهد لبنان موجة من الاحتجاجات في الآونة الأخيرة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة .
لكن بعد 13 يومًا من الاحتجاجات المستمرة نجح المتظاهرون في انتزاع استقالة الحكومة، لكن طريقهم لتحقيق كل مطالبهم لا يزال طويلاً.
ولم يتسن لـ"المصريون" التأكد من صحة التغريدة حتي الآن.
من أين لك هذا ,,, مظاهرة لبنانية أمام منزل وزير لبناني .#لبنان pic.twitter.com/zLcADJuVlK— غزة الآن @GNNANOW (@gazalnps) 31 أكتوبر 2019
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