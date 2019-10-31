" من أين لك هذا".. هتافات مظاهرة أمام منزل وزير لبناني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمظاهرة لمجموعة من الثوار اللبنانين، أمام منزل وزير لبناني، ما أثار حالة من الجدل .

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعة من المتظاهرين أمام منزل وزير لبناني، وهم يهتفون : "من أين لك هذا مظاهرة لبنانية أمام منزل وزير لبناني".

ويشهد لبنان موجة من الاحتجاجات في الآونة الأخيرة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة .

لكن بعد 13 يومًا من الاحتجاجات المستمرة نجح المتظاهرون في انتزاع استقالة الحكومة، لكن طريقهم لتحقيق كل مطالبهم لا يزال طويلاً.



ولم يتسن لـ"المصريون" التأكد من صحة التغريدة حتي الآن.