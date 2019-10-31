تطور جديد في قضية كمسري قطار طنطا

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شخص يتعدى على كمسري بالضرب بسبب رفضه دفع تذكرة القطار
شخص يتعدى على كمسري بالضرب بسبب رفضه دفع تذكرة القطار

متابعات- الدويني فولي

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قطار

طنطا

اجرة

كمسري

في تطور جديد في واقعة وفاة راكب ونجاة الثاني بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة قررت نيابة مركز طنطا، بمحافظة الغربية، تجديد حبس كمسرى قطار طنطا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا، القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية _ الأقصر رقم 934، بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين، علي إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، ما تسبب في مصرع أحدهما، وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا، وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا.
 
وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم صدر القرار المتقدم.

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