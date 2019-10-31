جريمة مروعة.. يستضيف أصدقاءه ويأكل لحومهم بعد ذبحهم

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جثث

الشرطة الروسية

اكل لحوم البشر

اصدقائه

كشفت الشرطة الروسية عن الذئب البشري ، آكل لحوم البشر، وذلك عقب الوصول إلى حقيقة العثور على بقايا لجثث بشرية.

وكانت الشرطة الروسية قد عثرت على بقايا ثلاثة جثث بشرية في غرفة الجاني، الذي لم تكشف هويته، بالإضافة إلى بقايا لحوم قطط وكلاب وعظم طيور، والتي يبدو أن الجاني كان يأكلها بطريقة وحشية.

وكشفت التحقيقات أن الجاني استدرج صديقين له وبعد احتساء الخمر، وقد غابا عن وعيهما، قام بطعنهما وأكل لحومهما، ورمي ما بقي منها في أحد الأنهار.

وكان الجاني يقيم في شقة أحد أصدقائه المجني عليهم، وعندما يتصل عليه والداه يؤكد لهما أنه في سفر، حتى تم اكتشاف الجريمة.

وقد تسببت الواقعة في إثارة الرأي العام  الروسي والأوربي، حيث يعتقد أنه ربما يكون للجاني علاقة أخرى بجثث مختفية لم يتم كشفها.


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