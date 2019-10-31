شكري: لن نفرط في حقوقنا المائية

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سامح شكري

سد النهضة

وزير الخارجية المصرى

الحقوق المائية

جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري،حقوق مصر المائية، مشددًا على الإرادة المصرية للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال كلمة شكرى، أمام البرلمان العربي، التي قال فيها إن قضية سد النهضة تضيف تحديا جديدا أمام الدولة المصرية، مشيرًا إلى تأزم الموقف بعد رفض إثيوبيا تقرير المستشار الدولي الجديد.

وأوضح شكري، أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والإفريقي، مطالبًا بتضافر العربية والإفريقية، للعمل على تحفيز إثيوبيا للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاثة التي ترتبط بعلاقات أزلية.

وكان شكري صرح أن الولات المتحدة قدمت دعوة للدول الثلاث مصر، وإثيوبيا، والسودان، لعقد اجتماع لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة  في السادس من نوفمبر المقبل.


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