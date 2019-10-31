شاهد.. ليفربول يحتفل بالانجاز التاريخي لـ«صلاح»

31 أكتوبر 2019 - 04:06 م

حرص ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بالنجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني بعد تسجيله 50 هدفًا لفريقه، على ملعب آنفيلد، معقل بطل دوري أبطال أوروبا.

ونشر الموقع الرسمي للنادي مقطع فيديو لجميع أهداف صلاح الخمسين على ملعب الآنفيلد، والتي كان أخرها أمام توتنهام، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

وكتب النادي عبر موقعه الرسمي: «شاهد جميع أهداف محمد صلاح الخمسين على ملعب أنفيلد، وصل رقم 11 في ليفربول إلى علامة فارقة أخرى من خلال إحراز هدف الفوز في المباراة التي فاز فيها فريقه على توتنهام هوتسبير 2-1 يوم الأحد الماضي».

وأتم النادي: «هذا التحول الناجح من ركلة جزاء يمثل هدف صلاح ال 50 في 58 مباراة فقط مع ريدز».