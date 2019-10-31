» منتقبة سعودية تعتدي على لاعب كرة قدم شهير داخل الملعب

31 أكتوبر 2019 - 04:25 م

أثار فيديو لفتاة سعودية منتقبة، وهي تعتدي على لاعب نادي النصر السعودي نور الدين أمرابط، حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

ويظهر في الفيديو الفتاة في المدرجات القريبة من أرضية الاستاد وتقوم بإلقائه بزجاجة مياه فارغة، خلال توجيه اللاعب التحية للجماهير بعد انتهاء مواجهة الفريقين مؤخرًا بالدوري السعودي.

واستنكر مغردون تصرف المشجهة الهلالية؛ حيث علق مغرد يدعى محمد عبدالرحمن قائلا :"عيب والله عيب !!!.. وصل التعصب حتى للنساء مشجعة هلالية ترمي لاعب النصر مرابط بالعلب الفارغة".

عيب والله عيب !!!

وصل التعصب حتى للنساء مشجعة هلالية ترمي لاعب النصر مرابط بالعلب الفارغة . pic.twitter.com/urVpTJsCyT — محمد بن عبدالرحمن (@m_almousa1383) October 28, 2019