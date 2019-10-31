أمير الكويت يصدر مرسومًا أميرًيا هو الأول من نوعه

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يعد هو الأول من نوعه.. أصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا أميريًا بتعيين عزيز رحيم الديحاني، سفيرًا غير مقيم لدولة الكويت لدى دولة فلسطين.

ووفق صحيفة الأنباء الكويتية، صدر قرار بتعيين عزيز الديحاني، سفيرًا غير مقيم للكويت لدى فلسطين،ونقلت الصحيفة عن سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، قوله إن ”القرار صدر بعد أن رحبت فلسطين بترشيح عزيز الديحاني سفير الكويت لدى الأردن كسفير غير مقيم لبلاده لدى فلسطين“. بهذا التعيين يكون السفير الديحاني هو أول سفير للكويت لدى دولة فلسطين، حسب المصدر نفسه.

ويأتي القرار غداة مباحثات أجراها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، في الكويت، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بالمنطقة.

وتناولت المباحثات بين الجانبين ”تطورات القضية الفلسطينية، وتأكيد حق الفلسطينيين في قيام دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين“، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية ”بترا“.


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